В Подмосковье будут внедрять проектный подход ведения работы

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Подмосковье станет одним из первых субъектов России, в котором реализуют самые современные методы управления. В регионе перейдут к проектному подходу ведения работы. Об этом со ссылкой на выступление Андрея Воробьева на Гайдаровском форуме в РАНХиГС сообщил телеканал "360".

Глава Подмосковья уверен, что именно проектный подход позволяет работать на результат.

Московская область стала первым российским регионом, в котором запустят офис Agile и scrum.

"Мы первый регион, который запускает офис. Мы считаем это определенным прорывом. Впервые в системе государственного управления мы создали офис, который составлен из специалистов разных министерств, для гибкого, оперативного решения стратегически важных задач", — отметил Воробьев.

Андрей Воробьев также заявил, что в Подмосковье продолжат работать над увеличением темпов и улучшением качества строительства. Новые подходы позволят уменьшить влияние чиновничьего аппарата и избавиться от задержек в получении разрешений на строительство и сдачи объектов недвижимости.

Глава Подмосковья также рассказал о планах на открытие новых предприятий в регионе, а также о том, откуда чаще всего прибывают в регион инвесторы.

"Последние три года мы растем. В 2016—2017 годах у нас открывается 10−12 предприятий стабильно. Это и европейские компании, и американские, в частности Япония и Южная Корея проявляют интерес в размещении своих производств на территории Подмосковья", — рассказал губернатор.