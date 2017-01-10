В Подмосковье 11 января стартует региональный этап школьной олимпиады

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. 11 января в Подмосковье начинается региональный этап Всероссийской школьной олимпиады. Завершится он 22 февраля. Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства образования Московской области сообщил телеканал "360".

"Региональный этап всероссийской олимпиады школьников стартует 11 января и продлится до 22 февраля 2017 года. Олимпиада пройдет по 27 предметам, включая областные олимпиады по духовному краеведению Подмосковья, основам православной культуры, основам предпринимательской деятельности и потребительских знаний", — рассказали в пресс-службе подмосковного Министерства образования.

Участие в региональном этапе школьной олимпиады в Подмосковье в этом году примут около пяти тысяч учеников.