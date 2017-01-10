Спикер подмосковной думы назвал основные цели парламента на 2017 год

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. 10 января в Подмосковье прошло первое в 2017 году расширенное заседание регионального правительства. В нем участвовали главы муниципалитетов, а также депутаты Государственной и Московской областной думы. Основной темой совещания стало выполнение в регионе муниципальных и государственных программ. Об этом со ссылкой на пресс-службу Московской областной думы сообщил телеканал "360".

"Темпы реализации 16 программ заданы хорошие. Подмосковье стремится не просто выполнить показатели, а сделать жизнь людей комфортнее", — сказал спикер подмосковного парламента Игорь Брынцалов.

Он также отметил, что профильные комитеты Мособлдумы уже оформили рабочие планы по законодательной деятельности на 2017 год.

"Указы президента, наказы избирателей и запросы жителей Подмосковья — это основа работы областного парламента. Безусловно, список тем, над которыми мы работаем с коллегами, постоянно дополняется, так как жизнь меняется и диктует свои условия. Но основой нашей работы на протяжении многих лет являются указы президента", — отметил Брынцалов.

В регионе достигли весомых результатов в строительной отрасли. Однако проблемы в ней все равно остаются, в первую очередь это касается возведения и ремонта социальных объектов.

"В этом году, как и в предыдущих, в бюджете региона заложены значительные средства на строительство социальной инфраструктуры. Мы выделили в отдельный блок задачу по ликвидации второй смены в школах Московской области — на это направлено свыше шести миллиардов рублей. Строительство спортивных объектов, в частности центральных стадионов, также выделено в отдельное направление. В этом году будет построено 12 таких спортивных объектов на сумму 3,5 миллиарда рублей", — добавил Брынцалов.

Депутаты Мособлдумы продолжают следить за выполнением строительных и ремонтных работ.

"Эта работа будет продолжена и в этом году. Государственные программы основаны на указах президента, и мы обязаны сделать все от нас зависящее для создания комфортных условий жизни наших жителей", — заключил Брынцалов.