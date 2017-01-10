Жители МО потратили на празднование нового Года не менее 15 млрд рублей

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Жители Московской области потратили на празднование Нового года в общей сложности около 15 миллиардов рублей. Затраты подсчитали в региональном министерстве потребительского рынка и услуг, сообщил телеканал "360".

"На покупку продуктов к новогоднему столу жители потратили в среднем 1 500 рублей на человека. При этом в составе "новогодней корзины" — все необходимые продукты для традиционных салатов, мясо, птица, фрукты (апельсины, яблоки, бананы, ананас, мандарины), свежие овощи, красная икра, мясные, колбасные и рыбные деликатесы, сладости, соки и алкоголь", — отметил глава регионального ведомства Владимир Посаженников.

Он также сообщил, что подарок на Новый год в среднем обошелся жителям Московской области в 700 рублей (учитывалась средняя стоимость сувенира).