Аварийность снизилась в Московской области на 22%

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. В 2016 году в Московской области зафиксировали 2,8 тысячи аварий. Количество ДТП на дорогах региона, которые состоят на балансе "Мосавтодора", снизилось по сравнению с 2015 годом на 22%. Об этом сообщил телеканал "360".

Численность погибших в ДТП уменьшилась по сравнению с позапрошлым годом почти на 9% (560 человек). Число раненых также сократилось: до 3,3 тысячи человек по сравнению с 4,3 тысячами в 2015 году.

"В регионе проведено около двух тысяч мероприятий, направленных на снижение количества ДТП, в том числе на очагах аварийности", — отметил исполняющий обязанности начальника ГБУ МО "Мосавтодор" Дмитрий Масленников.

Он также отметил, что особое внимание предприятие уделило автомобильным дорогам с интенсивным движением. Также в приоритете были трассы, находящиеся рядом с социально-значимыми объектами.

Программа безопасности дорожного движения на 2017 год уже сформирован. Работы будут проводить на самых загруженных трасса: Волоколамском, Старосимферопольском, Каширском, Пятницком и Носовихинском шоссе.