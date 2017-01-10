Подмосковные спасатели вывели за новогодние праздники из лесов пять человек

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Подмосковные спасатели вывели за время новогодних праздников из лесов пять заблудившихся человек. Операции проводили спасательные группы "Мособлпожспаса". Об этом со ссылкой на пресс-службу заместителя председателя подмосковного правительства Дмитрия Пестова сообщил телеканал "360". Всех заблудившихся специалисты вывели из лесов в оперативном режиме. Они чувствовали себя хорошо и не нуждались в медицинской помощи.

2 января около деревни Самотвино в Сергиево-Посадском районе заблудились два человека. Они позвонили по номеру "112", и в скором времени их обнаружили спасатели. Еще три человека заблудились на следующий день. Лыжники потеряли ориентир, но в скором времени их также обнаружили сотрудники "Мособлпожспаса".

Во время сильного мороза сотрудники МЧС советуют ограничить время нахождения в лесу. В случае потери ориентиров эксперты рекомендуют незамедлительно звонить по номеру "112". Спасатели сотрудничают с подмосковным Комитетом лесного хозяйства. Специалисты помогают спасателям, потому что отлично знают местность.