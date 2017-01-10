Три полигона ТБО закроют в Московской области в 2017 году

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Три полигона твердых бытовых отходов закроют до конца года в Московской области. Работу прекратят свалки в Наро-Фоминском ("Каурцево"), Луховицком ("Астапово") и Пушкинском ("Царево") районах. Об этом со ссылкой на пресс-службу подмосковного Министерства экологии и природопользования сообщил телеканал "360".

Все три полигона ТБО оказались переполненными. Их общая площадь составляет 25 гектаров. Одну из них используют с 1985 года.

В пресс-службе профильного ведомства также сообщили, что три свалки "реанимируют". К хозяйственному использованию хотят вернуть объекты "Электросталь", "Быково" и "Каширское". Для этого из бюджета выделят более 1,6 миллиарда рублей. Еще один полигон — "Левобережный", который находится в Химках, профинансирует инвестор.