В МО за новогодние каникулы зафиксировали 30 сбоев на коммунальных объектах

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. 30 случаев сбоев в работе коммунальных объектов зафиксировали в Московской области во время новогодних каникул. 11 из них произошли еще до наступления аномальных холодов. Об этом со ссылкой на министра ЖКХ Подмосковья Евгения Хромушина сообщил телеканал "360".

"С 31 декабря 2016 года до 6 января 2017 года, до усиления морозов до сверхнормативных величин произошло только 11 случаев технологических сбоев. В прошлом году в аналогичном периоде с теплой погодой было 17 случаев технологических сбоев. Мы статистику улучшили в полтора раза", — рассказали в правительстве Московской области.

4 января, в преддверии наступления аномально низкой температуры, аварийно-восстановительные службы региона провели учения.

"В ходе тренировки было отработано взаимодействие с муниципальными образованиями при выполнении аварийно-восстановительных работ на объектах жизнеобеспечения населения", — рассказали в пресс-службе подмосковного правительства.

Лучше всего с ликвидацией аварии справились в Королеве, Мытищах и Клинском муниципальном районе. Отстающими оказались Орехово-Зуевский муниципальный район, Красногорск и Солнечногорский район.