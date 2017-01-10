Житель Подмосковья попал в больницу после того, как бросил в костер патроны

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Житель поселка Летний отдых Одинцовского района Московской области попал в больницу с огнестрельным ранением живота. Выяснилось, что безработный мужчина 1987 года рождения кидал в костер патроны. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил телеканал "360".

Огнестрельное ранение живота мужчина получил 7 января в 4:00 утра около своего дома на улице Луговая в поселке Летний Отдых.

На место происшествия приехали скорая, полиция и следователи. Мужчину доставили в Одинцовскую центральную больницу. О текущем состоянии пострадавшего мужчины неизвестно.