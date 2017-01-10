Глава Подмосковья обратится к жителям региона 31 января

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Глава Подмосковья Андрей Воробьев обратится к жителям области 31 января. Об этом он рассказал на заседании регионального правительства, сообщил телеканал "360".

По словам Воробьева, на обращении он подведет итоги 2016 года, а также поставит цели на текущий год.

"Мы неплохо поработали в 2016 году. Наша идеология лидерства нацелена на перемены в каждом населенном пункте", — заявил он на первом в 2017 году заседании правительства Московской области.

Воробьев отметил, что региональные власти в своей работе основываются на указаниях президента России, а также пожеланиях и требованиях местных жителей. Московская область, по словам губернатора, является отражением программы главы государства.