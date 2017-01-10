Мужчина сыграл в "русскую рулетку" в Московской области

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. 9 января в подмосковной деревне Тимонино Волоколамского района Московской области обнаружили труп гражданина Белоруссии. Мужчина решил сыграть в "русскую рулетку" и застрелился. Об этом сообщил телеканал "360".

Мужчина встретился со своим знакомым вечером 9 января. Вместе с ним 36-летний гражданин Белоруссии распивал спиртное, после чего решили испытать судьбу. Оружием послужил сигнальный револьвер, который переоборудовали для стрельбы боевыми патронами.

Мужчина несколько раз выстрелил в потолок, после чего раскрутил барабан и направил себе в висок.

"С места происшествия изъят сигнальный револьвер, переделанный под стрельбу малокалиберными патронами, в барабане которого находилось четыре стреляные гильзы и три патрона", — отметил источник телеканала "360".