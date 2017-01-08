Более 23,5 тысячи детей получили новогодние подарки в Щелкове

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Дети посетили 250 социальных елок.

Почти 250 социальных елок установили в период новогодних и рождественских праздников в подмосковном Щелковском муниципальном районе. Как сообщает телеканал "360", исполняющий обязанности руководителя администрации района Алексей Валов лично проверил организацию этих мероприятий.

По его словам, за праздники более 23,5 тысячи детей получили новогодние подарки на социальных елках.

"Посмотрел, как организованы и как проходят социальные елки. В праздники организовано 246 мероприятий, 23 648 ребятишек получили подарки", — отметил он.

Он также добавил, что праздники еще не закончились, торжества продолжаются.