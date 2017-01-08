"Офицеры России" помогли изъять более 1,3 тысячи единиц алкоголя в Балашихе

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Рейд проводит полиция и "Офицеры России".

В подмосковной Балашихе провели рейд против незаконного оборота торговой продукции. Изъяли 1 356 единиц товаров. Эти данные привел телеканал "360" со ссылкой на министра потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимира Посаженникова.

Проверку провели активисты организации "Офицеры России" вместе с полицейскими. В одном только магазине на улице Победы изъяли более 1,2 тысячи бутылок.

"1 280 бутылок незаконного и сомнительного качества алкоголя изъято в магазине ИП Нелельский (город Балашиха, улица Заречная, дом 32). Праздники и выходные — это не повод останавливать алкоконтроль!" — рассказал Посаженников.