Новый год принес двум школам Клина статус олимпийских резервов

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В городе прошел праздник для юных спортсменов.

Две школы Клинского района вошли в новый 2017 год в статусе спортшкол олимпийского резерва. Звание получили детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ) имени Трефилова и "Клин спортивный". Как сообщает телеканал "360", они стали первыми, кто удостоился этой награды.

По случаю праздника спортшколы провели праздничную дискотеку, на которой юных спортсменов и их воспитателей поздравила замруководителя администрации Клинского района Нелля Тимофеева.

"В Клинской спортивной школе прошла спортдискотека "В Новый год за новыми рекордами". Спортивный праздник проводится уже третий год. В этом году он приурочен к юбилею Клина, которому в наступившем, 2017 году, исполняется 700 лет", — сообщили в районной администрации.

Более 200 юных спортсменов из Клинской спортивной школы, школы "Клин спортивный" и школы по футболу, спортивных клубов "Химик" и "Лидер".

участвовали в мероприятии. На него также пригласили победителей местной школьной спартакиады.