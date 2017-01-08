Школы Клина отменили занятия из-за морозов

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В районе температура опустилась до минус 35 градусов.

Школьные занятия отменили в подмосковном Клину. Причиной стал мороз. Согласно информации МЧС столбик термометра в понедельник, 8 января сможет опуститься до мину 35 градусов. По этой причине было принято решение об отмене уроков. Запрет будет действовать до особого распоряжения. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на главу району Алену Сокольскую.

"Аномальные морозы. И, согласно прогнозу МЧС, завтра может быть до —35 градусов. Занятия в школах отменяем вплоть до особого распоряжения", — предупредила она.

Чиновник добавила, что обучение организуют дистанционно. Все уроки опубликуют на школьном портале и в электронных дневниках, а связь с учителями установят через Skype.