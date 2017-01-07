В Орехово-Зуево прошел фестиваль ГТО

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" прошел в Орехово-Зуеве, сообщил телеканал "360" со ссылкой на ВФСК ГТО области.

Все желающие могли принять участие в лыжном забеге на три или пять километров.

"Участники имели возможность пробежать на лыжах три или пять километров, а также освоить технику выполнения испытания "скандинавская ходьба", — отметили в ВФСК ГТО.

Мероприятие прошло на лыжной базе города. В забеге приняли участие более 30 человек.