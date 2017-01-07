Серпухов принял рождественский бал для спортсменов-инвалидов

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. На стадионе "Спартак" в подмосковном Серпухове состоялся благотворительный бал для спортсменов-инвалидов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Минспорта области.

Спортсмены получили призы и грамоты. Были организованы развлекательные игры и дискотека. На бал были приглашены участники муниципального клуба "Равные возможности".

"Ребята и взрослые водили хороводы, соревновались в джакколо и мини-боулинг, разгадывали загадки и шарады", — сообщили в министерстве.

Подобные мероприятия стали в Московской области уже традиционными, отмечают в ведомстве.