Городской театр Серпухова провел благотворительную елку

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В подмосковном Серпухове состоялась благотворительная елка, сообщает телеканал "360" со ссылкой на местную администрацию.

На елку были приглашены дети из многодетных семей, которым вручили сладкие подарки. Благотворительное мероприятие под эгидой главы города проходит уже второй раз, первая елка состоялась 28 декабря.

"Самым главным событием этой новогодней елки стала сказка "Жили — были дед да баба". Актеры Гортеатра продемонстрировали чудесную игру, а сами дети с удовольствием принимали участие в спектакле: пели песни с Колобком, тянули репку вместе со сказочными героями", — отметили в администрации.

На елку пригласили ребят из многодетных семей, которые получили сладкие подарки.

Эта благотворительная елка стала уже второй, проведенной под эгидой главы города, за эти праздники. Первое мероприятие состоялось 28 декабря.