Подмосковье стало лидером по объемам капремонта в 2017 году

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Московская область заняла лидирующую позицию в числе объектов государственной программы по капремонту. В список вошли более 2,3 тысячи домов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

"На сегодняшний день Подмосковье — лидер по количеству объектов, включенных в программу капремонта, в 2017 году будет полностью отремонтировано более 2,3 тысячи зданий, а до 2038 года — почти 46 тысяч", — рассказал он.

Брынцалов также подчеркнул, что деньги, которые жители Московской области вносят за капремонт каждый месяц, будут потрачены именно на их дома.

Ранее глава российского государства Владимир Путин утвердил поручения о проведении капремонта в многоквартирных домах. Законодательная база, учитывающая рекомендации Минстроя по этому вопросу, должна быть сформирована к 1 декабря.