Престарелым жителям подмосковного Талдома устроили праздничную фотосессию

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В подмосковном городе Талдом жители дома престарелых "Березка" поучаствовали в фотосъемках по случаю новогодних и рождественских праздников. Об этом мероприятии сообщает телеканал "360" со ссылкой на министра Соцразвития Подмосковья Ирину Фаевскую.

"Для наших подопечных из Талдомского дома-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов "Березка" организована рождественская фотоссесия. Приятные воспоминания останутся надолго!", — отметила она.

Дом-интернат "Березка" поселка городского типа Вербилки расположился в сосновом бору. Территориально это недалеко от реки Дубна. В стационарном учреждении живут инвалиды и одинокие пенсионеры, нуждающиеся в бытовой, социальной и медицинской поддержке.