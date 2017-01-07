Коммунальщикам МО поручено быстро реагировать на обращения в соцсетях

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Главам муниципалитетов, коммунальщикам, управляющим компаниям предписано быть в полной мобилизации в свете непогоды. Как сообщает телеканал "360", это поручение дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона также призвал в срочном порядке реагировать на обращения жителей Подмосковья в соцсетях и через портал "Добродел".

"Важно обеспечить обработку дорожного покрытия, своевременно освобождать от снега дороги и дворы. Прошу незамедлительно реагировать на обращения жителей и автомобилистов, в том числе в социальных сетях и системе "Добродел", — сказал Воробьев.

Для уборки снега в Московской области задействовали около 5,5 тысячи человек и 1,7 единиц техники. Сотрудники экстренных служб в составе 850 членов обеспечивают безопасность массовых гуляний.