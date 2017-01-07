Губернатор Подмосковья Воробьев посетил литургию в Успенском храме

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил рождественское богослужение, проходящее в Успенском храме Богородице-Смоленского Новодевичьего женского монастыря, сообщает телеканал "360".

"Этот добрый праздник в течение многих столетий дарит счастливые моменты детям и взрослым. Пусть каждый дом будет наполнен радостью, любовью и душевным теплом!" — рассказал Воробьев.

На богослужение Воробьев прибыл с супругой Екатериной Богдасаровой. Литургию провел Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. На мероприятии также присутствовала министр образования Московской области Марина Захарова.

Президент России Владимир Путин также принял участие в рождественском богослужении в Спасском соборе в Свято-Юрьевом монастыре в Великом Новгороде, а премьер-министр Дмитрий Медведев с супругой посетили ночное рождественское богослужение в столичном Храме Христа Спасителя.