Подмосковные водители сделали елку из машин

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Водители создали из автомобилей рождественскую елку на парковке одного из торговых центров подмосковного города Железнодорожный, сообщает телеканал "360".

В перформансе приняли участие около 80 автолюбителей. Чтобы "елку" было видно с воздуха, автомобили расположили со включенными огнями в виде восьмиконечной звезды.

Ранее подобные акции прошли и в других уголках страны — в Находке и в Челябинске.

"Решили устроить флешмоб, посвященный наступившему Новому году и наступающему Рождеству. Решили сделать такую рождественскую звезду для жителей. И себя порадовать, естественно", — рассказал телеканалу организатор акции.

Длина "елки" составила 80 метров в длину и 70 — в ширину. Звезду выстраивали больше двух часов. Изначально организаторы рассчитывали на 50 машин, но желающих принять участие в перформансе оказалось значительно больше.