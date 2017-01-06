Три полевые кухни заработали в Подмосковье

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В трех городах Московской области открылись полевые кухни. Точки, где можно получить горячее питание, открылись в Щелкове, Истре и Ступине. Об этом сообщает телеканал "360".

В Щелкове полевые кухни развернули на центральной площади Ленино. В Ступине пункт расположен возле ледового дворца. А в Истре полевая кухня выставлена неподалеку от Иерусалимского монастыря, где проходят рождественские богослужения.

Всего в области открыто 850 площадок для массовых гуляний. На них дежурят пожарно-спасательные подразделения общей численностью в 850 человек.