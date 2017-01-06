Спасатели усиленно патрулируют подмосковные водоемы

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Безопасность водоемов Московской области находится под усиленным контролем сотрудников МЧС. Спасатели дежурят вместе с полицейскими, сотрудниками муниципальных структур и общественными активистами. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

В работе задействованы 730 спасателей, пять судов на воздушной подушке и беспилотники.

Более двадцати временных спасательных постов установлены на крупнейших водоемах области. Они укомплектованы палатками с обогревом, спасательным инвентарем и спецтехникой.

В случае необходимости специалисты могут оказать первую медицинскую помощь. По причине слаженной работы несчастных случаев в начале текущего года не было.

"Благодаря ежедневному патрулированию водоемов и масштабной профилактической работе несчастных случаев в первые пять дней 2017 года удалось избежать", — отметили в правительстве.

Спасательные службы напоминают россиянам, что в период с 6 по 10 января московский регион ожидает аномально холодная погода. В среднем — на 7−12 градусов ниже климатической нормы.