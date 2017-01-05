В Подмосковье открыли более 20 станций по очистке воды

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Модульную станцию очистки воды открыли в деревне Кошелево Талдомского района Московской области. Об этом сообщает телеканал "360".

Станция предназначена для обезжелезивания и умягчения воды. Она подается в колбы с фильтрующей засыпкой глубинным насосом. Минуя их, железо окисляется, превращается в ржавчину и выпадает в осадок. Производительность новой системы составляет 26 кубометров в час.

Жители жаловались, что раньше из крана текла ржавая вода рыжего цвета, кроме того, с неприятным запахом. После введения оборудования проблема исчезла.

Всего в новогодние праздники в Подмосковье была открыта 21 подобная станция — в Орехово-Зуевском и Коломенском районах.

В настоящее время перед коммунальщиками Московской области стоит задача по обеспечению 92% жителей региона чистой питьевой водой до конца 2018 года.