В Подмосковье определили 250 мест для вывоза снега

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Подмосковные коммунальщики активно устраняют последствия снегопадов в регионе. Выделено уже 250 точек сбора снега. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на заместителя председателя правительства области Дмитрия Пестова.

Зампред также рассказал, что в уборке осадков задействовано более пяти тысяч коммунальщиков.

"В уборке дворовых территорий от выпавшего снега задействовано порядка 5,5 тысяч специалистов и около 1,7 тысяч единиц спецтехники", — отметил Пестов.

Службы ЖКХ также приготовили запас противогололедных средств. Он составляет более 300 тысяч квадратных метров.