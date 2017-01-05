В Подмосковье снизилось число нарушений теплоснабжения

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В период новогодних праздников выявлены 11 нарушений в ТЭК и ЖКХ Московской области, сообщает телеканал "360" со ссылкой на заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"Энергосистема и коммунальный комплекс региона работают в новогодний период без значимых технологических нарушений", — сообщил он.

По данным правительства региона, за первые четыре дня текущего года зафиксировано четыре сбоя в работе электросетей, один сбой был в работе газовых сетей и шесть технологических нарушений в коммунальном комплексе. Трижды случались перебои с холодной водой, один раз — с горячей, и два раза — в теплосетях. Нарушения были устранены.