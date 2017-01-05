В Подольске прошел массовый заплыв "моржей"

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Массовый заплыв в ледяной проруби прошел в подмосковном Подольске в четверг. Как сообщает телеканал "360", более 50 человек приехали испытать свои силы на фестивале бодрости и здоровья "Русская удаль". В этом году он стал юбилейным — десятым.

"Моржи" приехали в Подольск из Москвы, Балашихи, Красногорска, Фрязино и других городов области, а также из Брянска и Нижнего Новгорода. Температура воды не превышала четырех градусов.

В проруби участники фестиваля устроили соревнования. Как рассказал руководитель клуба зимнего плавания "Умка" города Подольск Галина Пажетнова, зимнее купание помогает укрепить здоровье и сохранить бодрость духа.

"Ребята приехали повеселиться, показать какие они энергичные, здоровые. Вся наша страна покрылась сетью аптек, где набор лекарств на все случаи жизни. А одна любительница зимнего плавания сказала, что наша единственная "таблетка" раскинулась водной гладью. Поэтому мы всех приглашаем и хотим, чтобы люди получили заряд бодрости и здоровья на целый год", — сказала она.