Подмосковные коммунальщики готовы к ликвидации технарушений

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Работники коммунальных служб Подмосковья готовы к ликвидации технологических нарушений на объектах. Как сообщает телеканал "360", это стало возможным по результатам комплексной проверки сил и средств в Клинском, Коломенском, Можайском районах и Электростали.

"По сравнению с предыдущими периодами, сегодня предприятия ЖКХ региона и муниципалитеты значительно лучше подготовлены к чрезвычайным погодным условиям. Однако мы продолжаем наращивать возможности всех наших служб, муниципалитетов, единых дежурных диспетчерских служб, ресурсоснабжающих и управляющих организаций, которые сегодня обязаны успешно противодействовать климатическим и технологическим вызовам", — пояснил министр ЖКХ региона Евгений Хромушин.

В комплексных учениях задействовали 56 человек, 18 единиц спецтехники и 12 единиц специализированного оборудования. Проверена работа дежурно-диспетчерских служб по оповещению и сбору сотрудников, по организации и совершению марша к местам проведения аварийно-восстановительных работ.

Также отработана работа аварийных бригад по обеспечению временным теплоснабжением жилого фонда и объектов социальной сферы. Перечень дополнился проведением сварочных работ на объектах теплоснабжения и горячего водоснабжения, обеспечением временным электроснабжением объектов водоснабжения и водоотведения.

По результатам работ задачи выполнены в полном объеме, оценки — удовлетворительные.