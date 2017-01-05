В Химках покажут благотворительный спектакль для детей-инвалидов

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Подмосковный театр "Наш дом" покажет благотворительный спектакль для детей с особенностями развития. Мероприятия пройдет в Химках 7 января. Об этом сообщает телеканал "360".

На представление приглашены более 250 детей. Помимо просмотра спектакля, они смогут принять участие в интерактивной программе и театрализованном новогоднем представлении, а также подарки.

В этот же день глава городского округа Химки Дмитрий Волошин передаст театру подарочный сертификат для получения дополнительного оборудования. Это позволит культурному учреждению обустроить свое здание для удобства инвалидов.