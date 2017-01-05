Подмосковные работники ЖКХ убирают снег спецтехникой с ГЛОНАСС

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Пять тысяч коммунальщиков задействованы в уборке подмосковных населенных пунктов от снега. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

По его словам, в период непогоды коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности.

"Вся система работает в режиме повышенной готовности. Задействованы порядка пяти тысяч работников ЖКХ, которые убирают дворы, вывозят снег, чистят наши города, обеспечивают качественное водо- и теплоснабжение", — сообщил Пестов.

Он отметил, что сотрудники ЖКХ работают со спецтехникой, оснащенной датчиками ГЛОНАСС.