Экстренные и медицинские службы МО в праздники работают больше

МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Спасатели и врачи Подмосковья работают в усиленном режиме в зимние каникулы. Медиков и пожарных вызывают на 20 % чаще, чем в обычные дни. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на зампреда правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"В праздничные дни в Подмосковье возросла нагрузка на медиков и пожарных. Они выезжают на вызовы на 15−20% чаще, чем в будни", — отметил он.

Более 73 тысяч обращений были рассмотрены операторами системы 112 за первые три дня нового года. Больше всего звонков поступило в первый день текущего месяца.

"Максимальное количество обращений поступило 1 января — более 29 тысяч, но уже 2 января число звонков снизилось до 23 тысяч, а 3 января — до 21 тысячи. Для сравнения: в будни операторы системы-112 фиксируют обычно порядка 20 тысяч вызовов, в выходные дни в течение года — 22−23 тысячи", — подчеркнул Пестов.

Люди чаще жалуются врачам на симптомы ОРВИ, отравления и повышенное артериальное давление.