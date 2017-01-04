Учения коммунальщиков прошли в Подмосковье

МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Комплексные учения коммунальщиков прошли в среду, 4 января, в Московской области. Занятия были в Клину, Можайском районе, в деревнях Непецино Коломенского района и Рахманово городского округа Электросталь. Об этом сообщает телеканал "360".

В ходе учений отрабатывались действия по устранению аварий на объектах ЖКХ. За специальным мероприятием следил министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин. По легенде, там возникли проблемы с электроснабжением из-за экстремального мороза. Оперативной работе служб дали оценки.

"В Клину я лично проинструктировал ход учений по подключению водозаборного узла к резервному электроснабжению, развернутого на базе оборудования МОС АВС. Считаю, оперативные службы Подмосковья при взаимодействии с коммунальными службами муниципальных районов провели работы оперативно, результатом удовлетворен", — отметил министр.

В Можайском районе проверили, как функционирует система временного теплоснабжения жилых домов и социальных учреждений с помощью мобильной котельной. В Коломенском районе провели учебные аварийно-восстановительные работы на теплотрассе, а в Электростали перекачали стоки на "аварийном" участке канализационного коллектора.

В учениях участвовали 56 специалистов аварийно-восстановительной службы Московской области, а также 18 единиц спецтехники и 12 единиц спецоборудования. Подобные мероприятия ежегодно проходят в регионе.