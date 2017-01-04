Более 30 тысяч звонков поступило по номеру 112 в Подмосковье 1 января

МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. За 1 января в подмосковную службу-112 поступило более 30 тысяч звонков. Это на 50% больше, чем в будние дни. В основном люди обращались в связи с драками, ожогами из-за петард, с вирусными инфекциями и отравлениями. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на зампреда правительства региона Дмитрий Пестова.

По его словам, по сравнению с 1 января 2016 года число обращений существенно уменьшилось.

"По количеству чрезвычайных происшествий у нас идет снижение по отношению к предыдущему году, процентов на 30. Это говорит о том, что наши службы в повышенной готовности, наши экстренные службы всегда готовы прийти на помощь жителям Подмосковья", — сказал Пестов.

Эксперты определили, что служба-112 оказывает помощь на две минуты быстрее, чем устаревшие номер 01, 02, 03 и 04. В 2017 году планируется ввести также экстренное приложение и смс-оповещение. Кроме того, все операторы службы пройдут обучение по доврачебной помощи.