Мужской турнир по волейболу прошел в Подмосковье

МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. В подмосковной Ивантеевке состоялся крупный турнир по волейболу среди мужчины. В спортивном состязании участвовали команды из Москвы, Красноармейска, Фрязина, Ивантеевки, Мытищ, Юбилейного и Пушкинского района. Об этом сообщает телеканал "360".

Всего в турнире приняли участие 90 спортсменов. Мероприятие проходило на базе дворца спорта "Олимп" и спортзала "ФУБРы".

Чемпионом стала команда из Мытищ. Серебро турнира досталось спортсменам из Ивантеевки. А сборная поселка Клязьма Пушкинского района заняла третье место.