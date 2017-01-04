В Подмосковье прошел ночной рейд по пунктам незаконной продажи алкоголя

МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Ночной рейд по точкам нелегальной торговли алкогольными напитками прошел в подмосковных Химках и Балашихе. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на министра потребительского рынка и услуг Московской области Владимира Посаженникова.

Это был первый подобный мониторинг за год. Координацию и контроль рейда проводила общественная организация "Офицеры России".

Как рассказал Посаженников, первая же контрольная закупка в Балашихе выявила продажу водку без лицензии. На место был вызван наряд полиции.

Всего участники рейда проверили 28 адресов, по которым выявили четыре магазина-нарушителя. Из оборота были изъяты 240 единиц незаконной алкогольной продукции.