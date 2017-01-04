На улицах Московской области работают более 5,5 тысяч коммунальщиков

МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. В первые дни января на улицах Подмосковья вышли более 5,5 тысяч сотрудников ЖКХ. Они убирают снег и последствия празднования Нового года — конфетти и серпантин. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на зампреда правительства региона Дмитрия Пестова.

"В новогодние дни предприятия ЖКХ работают в усиленном режиме – в уборке дворовых территорий от выпавшего снега задействовано порядка 5,5 тысячи специалистов и около 1,7 тысячи единиц спецтехники", – сказал Пестов.

Сотрудники ЖКХ задействовали новую технику, полученную по губернаторской программе. Установленные на ней датчики ГЛОНАСС пресекают нецелевое использование оборудования.

Уборка снега осуществляется, прежде всего, возле социальных объектов и подъездов к остановкам общественного транспорта.