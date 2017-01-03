Двести спортсменов провели выступления по боксу в Подмосковье

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Мероприятие прошло в Дмитровском районе.

В Дмитровском районе Московской области прошли показательные выступления по боксу. В мероприятии приняли участие 200 спортсменов, сообщает телеканал "360" со ссылкой на подмосковное Министерство физической культуры и спорта.

Выступления прошли в ФОК "Свобода". Участие в них приняли воспитанники спортивных секций различных возрастов, самому юному из которых семь лет. Участники постарше занимаются единоборствами уже несколько лет и неоднократно становились победителями соревнований.

"В их активе — областные и районные награды. В качестве зрителей спортсменов активно поддерживали родители, братья, сестры и друзья. Значение подобных показательных выступлений в деле пропаганды здорового образа жизни трудно переоценить, они помогают привлечь в спорт подрастающее поколение", — рассказали в министерстве.