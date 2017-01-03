Госадмтехнадзор устранил тысячу нарушений в Подмосковье за неделю

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Большинство из них касались проведения зимней уборки.

Госадмтехнадзор выявил и устранил в Московской области более тысячи нарушений за неделю. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на главу ведомства Татьяну Витушеву.

При этом 690 нарушений были обнаружены в проведении зимней уборки, 31 — в содержании объектов освещения, 39 касались несанкционированного размещения информационных материалов, 25 — нарушений тишины и покоя граждан. Еще 10 нарушений выявили в содержании наземных частей тепловых коммуникаций и тепловых пунктов.

Кроме того, за неделю ликвидировали две нелегальные свалки и четыре навала мусора. К административной ответственности были привлечены администрации 10 муниципальных районов, 10 городских округов, 12 городских и 14 сельских поселений.

Всего за неделю надзорное ведомство получило 828 обращений от граждан и рассмотрело 1067 полученных ранее.