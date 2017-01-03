В Подмосковье рождаемость превысила смертность второй год подряд

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. За последние 9 месяцев год в области родилась 81 тысяча младенцев.

Показатель рождаемости в Московской области второй год подряд превышает уровень смертности. За 10 месяцев минувшего года прирост населения в регионе составил две тысячи человек. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу Минздрава Подмосковья Дмитрия Маркова.

"Второй год подряд в Московской области наблюдается естественный прирост населения. Это означает, что численность населения региона растет не за счет миграционных процессов, а благодаря превышению рождаемости над смертностью", — рассказал Марков.

При этом, по его словам, естественный прирост населения не наблюдался в регионе в течение четверти века. Однако за последние два года в области снизилась общая смертность.

"У нас снижается общая смертность. По этому показателю мы занимаем второе место в Центральном федеральном округе. По показателю рождаемости Московская область на первом месте в ЦФО", — подчеркнул министр.

Так, за девять месяцев 2016 года в области родилась 81 тысяча детей. За аналогичный период 2015 года родилось 78,7 тысячи детей.