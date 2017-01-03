Дорожные инспекторы раздали тысячу подарков в Коломне

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Участники акции "Безопасные каникулы" получили светоотражатели.

Акция "Безопасные каникулы" прошла в конькобежном центре Коломны под руководством Госавтоинспекции Московской области. Как сообщает телеканал "360", участникам мероприятия раздали более тысячи светоотражателей.

Конькобежный центр стал местом притяжения молодежи и родителей с детьми в период новогодних гуляний.

"Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции не смогли обойти стороной место массового скопления юных участников дорожного движения. Для посетителей одного из лучших спортивных сооружений региона площадью более 70 тысяч квадратных метров автоинспекторы провели акцию "Безопасные каникулы", — отметили в Госавтоинспекции.

Детей и родителей также пригласили поучаствовать в тематической эстафете на льду. Затем дорожные инспекторы разъяснили детям правила дорожного движения зимой, а в подарок передали им световозвращающиеся брелоки.