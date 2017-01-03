Благотворительная акция для воспитанников детдомов пройдет в ТЦ Подмосковья

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Фонд "Исток" проводит "Добрую елку" впервые в 2017 году.

Фонд "Исток" проведет в торговых центрах Московской области акцию "Добрая елка". С 16 по 26 января жители Подмосковья могут принять в ней участие и сделать подарки воспитанникам детских домов. Об этом сообщает телеканал "360".

Ранее волонтеры фонда передали детям новогодние поздравления и подарки от неравнодушных россиян. Всего собрано около двух тысяч подарков. Об этом рассказала президент фонда Екатерина Багдасарова. Она также поблагодарила всех неравнодушных жителей Подмосковья за участие.

"Я хочу сказать спасибо всем жителям Московской области, которые приняли участие в акции "Добрая елка". Отдельное спасибо волонтерам и представителям бизнеса, которые откликнулись и помогли организовать эту акцию. Все подарки мы доставили в детские дома и общественные организации Подмосковья, а взамен получили тысячи улыбок и счастливых лиц детей", — сказала она.

Екатерина Багдасарова также отметила, что подарки уже получили воспитанники 13-ти детских домов. Еще часть передали в Храм Великомученика Дмитрия Солунского в селе Дмитровское.

Акция "Добрая елка" пройдет в торговых центрах "Мега Химки", "Красный Кит" в Мытищах, "Весна" в Лыткарино, "Квартал" в Домодедово и в ТРЦ "Парк Плаза" в городе Электросталь.