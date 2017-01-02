Акцию "Полицейский Дед Мороз" провели сотрудники МВД Орехово-Зуева

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Полицейские навестили воспитанников реабилитационного центра.

Сотрудники полиции Орехово-Зуева Московской области совместно с представителями Общественного совета при МУ МВД провели акцию "Полицейский Дед Мороз", сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

Полицейские поздравили с праздниками воспитанников Орехово-Зуевского городского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Более 30 воспитанников центра провели новогоднее представление и выступили с номерами. Сотрудники МВД подарили им сладости и развивающие игры, а также браслеты со светоотражающими элементами.