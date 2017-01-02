В Московской области сократилась смертность от сердечных заболеваний

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Снижение уровня смертности составляет 6%.

В Московской области снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на Минздрав региона, сокращение произошло на 6%. При этом в области наблюдается устойчивая тенденция снижения смертности.

"По сравнению с аналогичным периодом 2015 года показатель смертности от заболеваний системы кровообращения снизился у нас на 5,8%. Это 2056 спасенных жизней", — заявил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

В Подмосковье функционируют 10 сосудистых центров и 12 первичных сосудистых отделений. За 2016 год жителям области провели более 11 тысяч операций на сердце.