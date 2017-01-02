В новогоднюю ночь поступило 900 звонков на номер 112 в Химках

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Большинство из них были справочными или консультационными.

Около 900 обращений поступило на телефонный номер единой дежурно-диспетчерской службы 112 Химок в Новый год. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на администрацию городского округа. Отмечается, что серьезных происшествий в Химках зафиксировано не было.

При этом 50% обращений не требовали реагирования — звонки были справочными или консультационными. Еще 25% обращений поступили по линии скорой помощи, 13% — полиции, а 12% — пожарных. Часть обращений также относилась к компетенции экстренных служб Москвы.

"Еще раз хотим предупредить жителей и гостей округа о соблюдении правил безопасности при использовании легковоспламеняющихся изделий. Так, в новогоднюю ночь был зафиксирован случай получения травм ребенком при использовании пиротехники. Медицинская помощь была оказана вовремя. Родители от госпитализации отказались", — сообщил начальник ЕДДС МБУ "ХимСпас" Артем Куличков.