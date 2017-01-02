Около 400 детей посетили благотворительную елку в Солнечногорске

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Благотворительная елка прошла в Солнечногорском районе Московской области. Ее посетили около 400 детей. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на администрацию района. Мероприятие прошло в Доме культуры "Выстрел".

"Почти 400 маленьких солнечногорцев побывали на благотворительном новогоднем представлении, организованном и проведенном администрацией Солнечногорского района вместе с местным центром соцзащиты. Приглашения и подарки получили "особые дети", а также дети из многодетных и попавших в трудную жизненную ситуацию семей", — рассказали в администрации.

Собравшихся лично поздравила председатель совета депутатов Наталья Никитина. Дети и их родители посмотрели новогоднее представление и поучаствовали в конкурсах. Кроме того, они получили подарки от Деда Мороза и Снегурочки.