Новую водоочистительную станцию открыли в Московской области

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Теперь чистой питьевой водой обеспечены более 2,5 тысячи человек.

Более 2,5 тысячи жителей поселка Радужный Коломенского района Московской области будут обеспечены качественной питьевой с открытием станции очистки воды, сообщает телеканал "360". В открытии принял участие министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин. Станцию открыли в рамках федеральной целевой программы "Чистая вода".

До этого момента водопроводная вода в Радужном подходила только для мытья посуды и стирки. По мнению местных жителей, пить ее опасно: она была не просто мутная на вид, но и вредной, исходя из лабораторных показателей.

Станция работает по принципу озоновой фильтрации. Ранее подобные технологии из-за высокой стоимости использовались только в пищевой промышленности.

В 2016 году в городских и сельских поселениях Коломенского района установили еще восемь подобных станций. Всего в Московской области за минувший год было построено 53 станции очистки воды.

"Мы должны за два года поставить более 100 станций очистки воды, то есть в два раза увеличить количество установленных ВЗУ. Под это, соответственно, консолидируются и средства, и силы. И наша задача к концу 2018 года сделать так, чтобы в Московской области было более 91 процента населения обеспечены чистой питьевой водой. Это означает, что всего 400 тысяч населения в мелких населенных пунктах, меньше 200 человек, останутся без централизованной питьевой воды нормативного качества", — рассказал Хромушин.