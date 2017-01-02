Международный турнир по теннису стартовал в Химках

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В состязании юниоров принимают участие спортсмены младше 14 лет.

Престижный юниорский турнир "Рождественский кубок" по теннису стартовал в Химках в четвертый раз, сообщает телеканал "360". В этом году в нем примут участие ребята до 14 лет из Италии, Канады, Великобритании, США, Черногории, Украины, Белоруссии и России. Официальное открытие турнира состоялось 1 января, а 2 января начались матчи основных сеток.

"Рождественский кубок" — соревнования первой категории в рамках европейской серии юниорских турниров. Таких турниров в сезоне всего около 10 в мире, и этот кубок открывает новый сезон.

В 2017 году организаторы собираются удивить участников и гостей световым оформлением центрального корта. Проекция будет отображаться на корте во время выхода теннисистов и в перерывах между матчами.

5 января состоится показательный матч с первой ракеткой мира среди юниоров и победительницей юниорского Уимблдона-2016 Анастасией Потаповой и приглашенной звездой российского тенниса Верой Душевиной.

"Рождественский кубок" имеет уже 20-тилетнюю историю, он проводился в разных городах Подмосковья, даже в Москве проводился. У нас в Химках он проводится в четвертый раз. Наш турнир в 2015 году был признан лучшим турнирном по организации среди всех турниров серии", — рассказал учредитель Академии тенниса в Химках Александр Островский.

В основных сетках одиночного разряда примут участие 48 спортсменов и 24 — парного. 7 января состоится финал и награждение победителей.