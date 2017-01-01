Три отдела Росреестра МО будут принимать заявителей по новому адресу

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. После новогодних праздников три отдела управления Росреестра по Московской области будут вести прием заявителей по новому адресу. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"С 9 января 2017 года изменится адрес приема заявителей по вопросам оказания государственных услуг тремя отделами аппарата управления: отделом землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки, (…) отделом государственного земельного надзора, (…) отделом геодезии и картографии", — сообщили в Росреестре.

Новый отдел расположен в Москве, на улице Обручева, 46. Ранее отделы вели прием на Верхней Красносельской улице.